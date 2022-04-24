Британский журналист рассказал об отношении жителей Мариуполя к националистам

Жители Мариуполя резко негативно относятся к украинским националистам. Об этом в субботу, 23 апреля, «Известиям» рассказал британский журналист Грэм Филлипс.

«В ответ я слышал «сволочь», «твари», «мрази». Так, как есть, только по-честному», — передал он ответы мирных жителей на вопросы об их отношении к азовцам (радикальная националистическая «Азов», в отношении которой в РФ возбуждено несколько уголовных дел).

Филлипс отметил, что, по его сведениям, на территории завода «Азовсталь» блокированы около 2 тыс. националистов. При этом он выразил уверенность в том, что после их поражения Мариуполь станет процветать.

«Будем всё ремонтировать, восстанавливать. Он не только станет как прежде, но даже лучше, потому что это замечательный город, где живут русскоязычные люди. И мы все будем праздновать здесь День Победы», — подчеркнул он.

Журналист признался, что считает Мариуполь легендарным и очень красивым городом.

«Азовцы, нацисты оставили город в печальном состоянии. Но ничего, прорвемся», — констатировал Филлипс, добавив, что на Западе в СМИ дается искаженная информация о ситуации в городе.

Российские военные неоднократно предлагали «Азову» сложить оружие и открывали гуманитарные коридоры, но боевики отказываются прекращать сопротивление и угрожают расстрелом собственным соратникам, желающим прекратить сопротивление.

Ранее, 22 апреля, Минобороны РФ сообщило, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

За день до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину о том, что в Мариуполе остаются заблокированными более 2 тыс. боевиков. Он добавил, что город находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР). Глава государства в ответ приказал не штурмовать завод, руководствуясь соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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