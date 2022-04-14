Прямой эфир
Сюжет:

Британский журналист доставит гуманитарную помощь из России в Мариуполь

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский журналист Грэм Филлипс доставит гуманитарную помощь для жителей Мариуполя. 14 апреля он приехал в Ростовскую область, откуда поедет в Донбасс.

«Сегодня мы везем гуманитарную помощь. Это говорит о том, что люди переживают о Донбассе и поддерживают от чистого сердца добрых людей. Люди здесь неравнодушны. Я собираюсь в Мариуполь, люди там страдают. Нужно помогать им и давать им знать, что Россия их любит, переживает. Россия будет поддерживать Донбасс и делать всё, чтобы там как можно быстрее стало всё нормально», — сказал Филлипс в разговоре с «Известиями».

Между мирами: в разрушенный Мариуполь постепенно возвращается жизнь
Гуманитарная и боевая обстановка в городе остается напряженной, но развязка уже близка

Журналист собрал гуманитарную помощь в нескольких регионах России. На машине он проехал через Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Самару, Волгоград, Таганрог и другие города.

12 апреля руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что со 2 марта на Украину было доставлено 11 242,8 т гуманитарных грузов, проведено 810 гуманитарных акций.

11 апреля военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм рассказал, что Мариуполь постепенно возвращается к нормальной жизни. Горожане начинают выходить из домов без опаски, во дворах и на улицах убирают мусор, расчищают жилое пространство. Однако гуманитарная ситуация в городе остается сложной.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022