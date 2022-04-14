Британский журналист доставит гуманитарную помощь из России в Мариуполь

Британский журналист Грэм Филлипс доставит гуманитарную помощь для жителей Мариуполя. 14 апреля он приехал в Ростовскую область, откуда поедет в Донбасс.

«Сегодня мы везем гуманитарную помощь. Это говорит о том, что люди переживают о Донбассе и поддерживают от чистого сердца добрых людей. Люди здесь неравнодушны. Я собираюсь в Мариуполь, люди там страдают. Нужно помогать им и давать им знать, что Россия их любит, переживает. Россия будет поддерживать Донбасс и делать всё, чтобы там как можно быстрее стало всё нормально», — сказал Филлипс в разговоре с «Известиями».

Журналист собрал гуманитарную помощь в нескольких регионах России. На машине он проехал через Тюмень, Пермь, Екатеринбург, Самару, Волгоград, Таганрог и другие города.

12 апреля руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию — начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что со 2 марта на Украину было доставлено 11 242,8 т гуманитарных грузов, проведено 810 гуманитарных акций.

11 апреля военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм рассказал, что Мариуполь постепенно возвращается к нормальной жизни. Горожане начинают выходить из домов без опаски, во дворах и на улицах убирают мусор, расчищают жилое пространство. Однако гуманитарная ситуация в городе остается сложной.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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