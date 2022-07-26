Биржевая цена на газ в Европе впервые с марта превысила $2000

Биржевые цены на газ в Европе впервые с начала марта превысили $2 тыс. за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Фьючерсные контракты на поставку газа в августе открыли торговую сессию у отметки $1891,4 за тыс. куб. м. и через несколько минут немного упали — до $1875,7. К 09:40 мск они превысили $1900 за тыс. куб. м., а уже к 11:48 перешли за $2 тыс.

Накануне агентство DPA сообщило, что представители стран Евросоюза (ЕС) согласовали чрезвычайный план сокращения газопотребления на 15%. За день до этого глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

О плане по сокращению спроса на газ ЕК сообщила 20 июля. Первоначально эта цель будет добровольной для каждой из стран ЕС, но может стать и обязательной, если комиссия объявит чрезвычайную ситуацию. Известно, что ряд европейских стран этот план не поддержали. Среди них Франция и Венгрия.

Еще 17 июня опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что цены на газ в Европе в ближайший месяц могут достичь уровня $2 тыс. за тыс. куб. м. По мнению эксперта из «Фридом Финанс», рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как дефицит топлива на рынке в ближайшее время сохранится.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.