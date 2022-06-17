Эксперты предрекли газу в Европе подорожание до $2 тыс.

Цены на газ в Европе в ближайший месяц могут по-прежнему расти на фоне снижения поставок «Газпрома» и достичь уровня $2 тыс. за тысячу кубометров, рассказали в пятницу, 17 июня, опрошенные «Известиями» эксперты.

«На этой неделе мы ожидаем увеличения европейских цен на газ до $1,8 тыс. за тысячу кубометров, а в июле не исключаем их роста выше $2 тыс.», — отметили в инвестиционной компании «Фридом Финанс».

Газ в Европе уже значительно подорожал: 16 июня биржевые цены впервые с начала апреля превысили $1,5 тыс. за тысячу кубометров. Еще в начале июня сырье торговалось дешевле $1 тыс.

Рост цен на газ в Европе, вероятно, будет долгосрочным, так как дефицит топлива на рынке в ближайшее время сохранится, добавили во «Фридом Финанс». Одна из основных причин подорожания — снижение поставок из России.

Крупные европейские компании, такие как австрийская OMV, итальянская Eni и немецкая Uniper, сообщили о получении уведомлений от «Газпрома» о снижении поставок.

«Наиболее значимый фактор, влияющий на рост цен на газ, конечно, снижение экспорта «Газпрома». Сначала были наложены санкции на газопровод «Ямал-Европа», а транзит через Украину снизился почти на две трети. Теперь к этому добавились еще и проблемы с оборудованием на «Северном потоке», который ранее был наиболее крупным и стабильным маршрутом поставок», — пояснил аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман.

15 июня «Газпром» сообщил, что прокачка газа по «Северному потоку» снизится до 67 млн кубометров в сутки из-за остановки газотурбинного двигателя Siemens на компрессорной станции «Портовая». Немецкая компания вовремя не вернула газоперекачивающие агрегаты из Канады, где они находились на ремонте. Концерн заявил, что не может доставить турбину из-за антироссийских санкций этой страны.

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«Дело с трубой: газу в Европе прогнозируют подорожание до $2000»