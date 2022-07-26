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В Венгрии предложение ЕК по газу назвали практически неосуществимым

Глава МИД Венгрии Сийярто назвал предложение ЕК по газу практически неосуществимым
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал предложение Еврокомиссии (ЕК) снизить потребление газа на 15% «риторическим приемом, далеким от практического выполнения», пишет 25 июля портал Hirado.

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Еврокомиссия призвала снизить потребление газа в Европе на 15%. Однако, по мнению Сийярто, пора прекратить «обманывать людей риторическими изысками о том, почему это произошло», пора «четко указать, какова нынешняя ситуация».

В ЕК пытаются спасти то, что можно спасти политически, но это снова разговоры, которые таят за собой множество технических сложностей, отметил он.

«Завтра у нас состоится важная встреча в Брюсселе, встретятся министры энергетики, и я буду представлять там Венгрию. ЕК хочет, чтобы мы сократили потребление газа. Но что значит сократить потребление газа в Европе на 15%? Должны ли все страны сократить его? Что это значит для Венгрии или любой другой страны? На 15% меньше всем? Промышленным потребителям? Домовладельцам? Или просто меньше жечь света и меньше греть еды? Чем всё это обернется?» — задается венгерский министр вопросами в видеоролике, размещенном в соцсетях.

Сийярто подчеркнул что ЕК снова играет «исключительно на риторический эффект, но физическое выполнение ее требований практически равно нулю». Он уверен, что Еврокомиссии следует активнее искать новые источники газа и заключать новые соглашения, но ее на данный момент «снова волнуют санкции, эффективность которых рано или поздно придется пристально рассмотреть и обсудить».

«Заставляет задуматься, что у нас чрезвычайная энергетическая ситуация, а не в стране, в отношении которой ЕС ввел санкции. Однажды придется хорошенько задуматься о целесообразности этого шага», — подчеркнул Сийярто.

Несмотря на мнение венгерского министра, 26 июля стало известно, что представители стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план сокращения газопотребления на 15%. План, предложенный ЕК, предусматривает добровольное сокращение национального газопотребления на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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