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Ученые спрогнозировали возможный рост численности россиян до 216 млн человек

Ученые сообщили о возможном росте численности россиян до 216 млн человек до конца XXI века
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Численность населения России к концу XXI века может достичь 216,7 млн человек. К таким выводам пришли демографы НИУ ВШЭ.

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«Результаты долгосрочного прогнозирования показывают широкую вилку возможных значений численности российского населения, которые варьируются от 67,4 млн до 216,7 млн человек», — говорится в прогнозе, с которым ознакомилось РБК.

Всего исследователи разработали 30 возможных вариантов развития событий. Пять из них предполагают относительную стабильность численности населения в диапазоне 146–156 млн человек, девять вариантов — рост до 160 млн и выше.

Значения численности населения к концу XXI века (от 67,4 млн до 216,7 млн) определяют своего рода границы, за которые численность населения не выйдет. Так, нижний экстремум представляет собой вариант с низкими вариантами рождаемости, смертности и нулевой миграцией, а верхний — сочетание сценариев всех трех вариантов.

При этом наиболее вероятный сценарий, по данным демографов, — это снижение до 137,5 млн человек. Однако, по мнению прогнозистов, к середине 2070-х годов это значение упадет до 131 млн, после чего в последней четверти XXI века начнется медленный рост, который не выйдет за пределы 5%.

9 июня президент страны Владимир Путин назвал демографию первой задачей государства. Он отметил, что жителей России должно быть больше и при этом они непременно должны быть здоровы.

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал, что в стране в 2022 году родятся 1,37 млн детей. При этом в 2023-м этот показатель ожидается в пределах 1 млн 385,5 тыс. новорожденных, а в 2024-м — 1 млн 399,2 тыс.

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