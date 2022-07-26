Представителю посольства США стало плохо на заседании по делу Грайнер

Представитель посольства США потерял сознание на заседании в Химкинском городском суде по делу баскетболистки Бриттни Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, передает 26 июля корреспондент «Известий» из зала суда.

В настоящее время из-за произошедшего объявлен перерыв.

Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево задержали 31-летнюю Грайнер 5 марта. Она прибыла из Нью-Йорка. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса, после чего спортсменку арестовали. В отношении Грайнер возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере, наказание по которой предусматривает лишение свободы от пяти до 10 лет.

7 июля прокуратура закончила представлять доказательства по делу Грайнер о контрабанде наркотиков.

5 июля стало известно, что Грайнер обратилась с открытым письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой способствовать ее освобождению из российского СИЗО. Спортсменка выразила опасение, что может остаться в заключении навсегда.

27 июня Химкинский городской суд продлил до 20 декабря ее арест.

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