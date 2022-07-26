Монсон и Дацик рассказали об ожиданиях от поединка

Корреспондент телеканала «Известия» Станислав Григорьев узнал 26 июля у участников главного боя предстоящего турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» об ожиданиях от поединков с соперниками.

В этом бою выступит Джефф Монсон, который является не только бойцом ММА, но и депутатом Совета депутатов городского округа Красногорск. Он двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship, чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу, бывший претендентом на титул чемпиона UFC в тяжелом весе. На счету 51-летнего бойца 60 побед, 26 поражений и одна ничья.

«Я приехал из Америки, чтобы жить в России, работать в России, иметь семью в России и поддерживать Россию. Я могу посмотреть тебе в глаза и сказать, что на 100% я больше русский, чем ты», — рассказал Монсон.

Его соперником станет российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля, кикбоксер и тайбоксер Вячеслав Дацик с прозвищем Рыжий Тарзан, который признался, что у него нет цели нокаутировать Монсона.

«Скажем так, это больше бой для души, для веселья. И нет цели нокаутировать соперника. Хороший уважаемый легендарный боец, поэтому будем просто биться и веселиться. Ну и чтоб самому кайфануть, как в старые времена», — рассказал Дацик.

По мнению актера и бойца ММА Влада Демина, у Дацика больше шансов на победу, чем у американца.

«Шанс на победу у Дацика я считаю выше. Он моложе, он заряженнее, и он идет на победной серии. Монсон — ветеран, возрастной. Единственный его шанс победить — это задушить или забить в партере, что проблематично будет сделать с Дациком. Поэтому шансы Дацика больше, но какой-то шанс у Монсона всё же есть. Это спорт, это ММА, это маленькие перчатки, в которых любой пропущенный удар чреват нокаутом», — пояснил он.

Предстоящий турнир в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет 5 августа впервые по правилам ММА.