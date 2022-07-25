В Черногории пожаловались на слабый турпоток из-за отсутствия граждан РФ

Туристический сезон в Черногории провален из-за отсутствия потока отдыхающих из России, сообщает агентство Nova.rs. Экскурсионные фирмы, сувенирные магазины и популярные среди туристов ночные клубы столкнулись с рекордными убытками.

«Меня ситуация пугает, потому что, насколько я помню, даже в 1999 году сезон был лучше, а ведь тогда нас бомбили. Россияне много лет составляли самую многочисленную категорию туристов в Черногории, а теперь воздушное сообщение с Россией запрещено. Наша политика в отношении этой страны лишила нас туристов и заработка», — рассказал в беседе с агентством владелец сувенирного магазина Никола.

Никола добавил, что, несмотря на появление в стране украинцев, их число не может сравниться с туристическим потоком из России. Он также отметил, что черногорцы не считают украинцев туристами, так как в основном в страну прибыли женщины и дети, которые не стремятся много потратить.

Автор публикации отметил, что в большинстве ресторанов больше нет нужды бронировать столики заранее, а музыкальные концерты собирают очень малое число человек.

Издание отмечает, что количество забронированных мест в отелях и пансионах снизилось на 40%, в сравнении с сезонами до пандемии, а заработок продавцов сувенирной продукции снизился на 50%. Всё это обусловлено дороговизной перелета из Западной Европы и России в связи с чем туристы предпочитают более доступные для них направления.

«Все ждут августа, надеясь, что туристов станет больше, но это слишком короткий период. Чтобы прилететь к нам из Москвы или другого региона России, людям нужно минимум €800 только на билет», — рассказал изданию менеджер ресторана Иван.

Ранее, 21 июля, сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил, что по итогам анализа, самым популярным направлением внутреннего туризма среди россиян на август стал город Сочи, а среди зарубежных стран лидирует Турция. Согласно информации сервиса, помимо Сочи среди внутренних направлений популярностью пользуются Москва (14,7%) и Санкт-Петербург (13,3%). Среди зарубежных направлений россияне предпочли выбрать Армению (9,8%), которая оказалась на втором месте по популярности после Турции, и Узбекистан (9,5%) который замкнул тройку лидеров.

20 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала консульство Италии самой лояльной к россиянам дипмиссией в визовых вопросах. Отмечается, что туристам из России, чтобы оформить шенгенскую визу в консульстве Италии, понадобится около трех недель.

Ранее, 6 июля, эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.