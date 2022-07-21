Россияне выбрали Сочи и Турцию для отдыха в августе

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, в какие города россияне выбирают для внутреннего туризма и, в какие страны туристы хотят отправиться в августе. Так, по итогам анализа, Сочи оказался самым популярным направлением внутреннего туризма, а среди зарубежных стран лидирует Турция.

Помимо Сочи среди внутренних направлений популярностью пользуются Москва (14,7%) и Санкт-Петербург (13,3%). Средняя стоимость перелета в одну сторону на человека в эти города в августе составляет: 9,5 тыс. рублей, 6,4 тыс. рублей и 7 тыс. рублей соответственно.

В середине списка популярных городов Калининград — доля поисковых запросов составила 4,8%, а билет на одного сюда стоит в среднем 7 тыс. рублей; Махачкала — 4,1% и 8,8 тыс. рублей; Минеральные Воды — 4% и 7,1 тыс. рублей и Казань — 2,4% и 7,5 тыс. рублей.

Замыкают десятку востребованных российских направлений, интересующих россиян для отдыха в последний месяц лета, Екатеринбург (2,1%, 8,9 тыс. рублей), Владивосток (1,9%, 19,5 тыс. рублей) и Новосибирск (1,7%, 10,5 тыс. рублей).

Топ зарубежных стран выглядит следующим образом: на первом месте расположилась Турция (20,3% — доля от всех поисковых запросов за рубеж, долететь сюда в августе можно в среднем за 31,8 тыс. рублей), на втором — Армения (9,8%, 16,4 тыс. рублей), на третьем — Узбекистан (9,5%, 15,8 тыс. рублей).

Следом идут Киргизия (6,7%, 13 тыс. рублей), Азербайджан (5,8%, 31,7 тыс. рублей) и Таджикистан (5,1%, 17,5 тыс.рублей). Также в топ-10 зарубежных направлений вошли Казахстан (4,6%, 25 тыс. рублей), Грузия (3%, 32 тыс. рублей), ОАЭ (2,7%, 33,7 тыс. рублей) и Белоруссия (2,6%, 7,6 тыс. рублей).

20 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) назвала консульство Италии самой лояльной к россиянам дипмиссией в визовых вопросах. Отмечается, что туристам из России, чтобы оформить шенгенскую визу в консульстве Италии, понадобится около трех недель.

Ранее, 6 июля, эксперт по туризму, владелец турагентства Майя Котляр рассказала, что сейчас самыми бюджетными курортами для россиян являются Абхазия и Калининград. Среди зарубежных направлений остается Турция, несмотря на то что цена на отдых там выросла примерно на 30–40% по сравнению с ковидным временем.