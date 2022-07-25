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Премьер Израиля поручил разработать меры в случае закрытия «Сохнута» в России

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид поручил министерству иностранных дел страны подготовить политические меры, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности в России еврейского агентства «Сохнут». Об этом 25 июля сообщила газета Israel Hayom.

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В статье со ссылкой на источники в правительстве Израиля сообщается, что на субботнем заседании премьера с министрами от Лапида требовали более жесткого диалога с Москвой.

«Законодатели встретились в субботу, чтобы обсудить этот вопрос, во время которого некоторые даже предложили Иерусалиму полностью изменить свою политику в отношении конфликта. Тем не менее другие подчеркивали, что подход должен быть не только «кнутом», но и «пряником», — говорится в материале.

Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген, в свою очередь, заявил изданию, что Лапид может пригрозить жесткими мерами.

«Израиль может изменить свою де-факто нейтральную позицию в отношении конфликта на Украине. Конечно, это может иметь негативные последствия с российской стороны, но тем не менее это вариант. Кроме того, Израиль может присоединиться к западным санкциям против России, в которых сейчас не участвует», — отметил экс-посол.

Ранее, 22 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ликвидацию агентства «Сохнут» решением, вызванным необходимостью соблюдать российское законодательство. При этом он добавил, что это никак не связано с «утечкой мозгов».

Накануне стало известно о том, что Минюст РФ направил в суд просьбу о ликвидации агентства «Сохнут».

Позже стало известно, что в связи с возможной ликвидацией в России агентства «Сохнут» премьер-министр Израиля Яир Лапид принял решение об отправке в РФ делегации.

Лапид указал на то, что еврейская община на территории РФ «тесно связана с Израилем», а ее значение возрастает с каждым новым политическим разговором с российскими политиками.

«Сохнут» — международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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