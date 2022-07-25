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Украина подписала договоры на покупку дронов для ВСУ на $7,1 млн

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Фото: Global Look Press/Ronen Tivony
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Украина подписала договоры на покупку дронов, систем для ударных дронов-камикадзе, мультикоптеров и беспилотников-разведчиков на общую сумму $7,1 млн. Об этом сообщил 25 июля министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров.

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«Это 78 мультикоптеров Matrice, оснащенных технологией искусственного интеллекта. Они могут записывать высококачественные видео, фокусироваться на целях и дистанционно определять потенциальную опасность.Также это две наземные системы для 20 ударных дронов-камикадзе Warmate. ‹...› Ну и суперзвезда закупки — 20 Fly Eye, одни из лучших дронов-разведчиков в мире», — написал он своем Telegram-канале.

22 июля издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина просила США о поставке беспилотников MQ-1C Gray Eagle, однако Вашингтон не хочет одобрять соответствующий запрос, ссылаясь на ряд опасений — от потенциальной потери передовых технологий на поле боя до необходимости обучать украинцев работе с беспилотниками.

19 июля в Народной милиции ДНР заявили, что военные вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью лишились возможности проводить воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в республике.

16 июня в «Ростехе» рассказали, что украинские боевики остались без «глаз» и «ушей» из-за использования российскими военными систем РЭБ. Отмечается, что РЭБ успешно проходят «проверку боем»: «глушат» каналы связи противника и системы наведения. Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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