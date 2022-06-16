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В «Ростехе» рассказали о работе систем РЭБ в ходе спецоперации в Донбассе

«Ростех»: российские комплексы РЭБ оставили украинские войска без «глаз» и «ушей»
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Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ
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Украинские боевики остались без «глаз» и «ушей» из-за использования российскими военными систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом в четверг, 16 июня, заявили в «Ростехе».

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«Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят «проверку боем»: «глушат» каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без «глаз» и «ушей». Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию», — приводит слова госкорпорации «РИА Новости».

Помимо этого, высокую эффективность показывают разработанные предприятиями «Ростеха» носимые противодронные ружья, дающие возможность подавлять малые беспилотники и коптеры, которые противник активно использует для разведки.

Ранее, 4 июня, Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса. В частности была продемонстрирован комплекс РЭП «Палантин». С помощью него «роняют» разведывательные украинские беспилотники и «глушат» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

Комплекс «Палантин» в 2–3 раза превосходит по возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств, рассказали в министерстве.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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