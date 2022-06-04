Военные объяснили механизм работы «Палантина» против украинских беспилотников

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы военнослужащих радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции по защите мирных жителей Донбасса.

В задачи войск РЭБ входит подавление систем управления войсками и оружием противника. Например, с помощью комплекса «Палантин» «роняют» разведывательные украинские беспилотники и «глушат» очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника.

Система работает точечно на дальности более 20 км. Это значит, что «Палантин» может подавить источники связи и интернета на вражеских позициях, не нарушая гражданскую инфраструктуру. Комплекс РЭБ самостоятельно обнаруживает и выводит из строя беспилотники, перехватывает сигнал и включает помехи, из-за чего беспилотный летательный аппарат теряет связь с оператором на земле.

Командир роты радиопомех Сергей рассказал, что военнослужащие его подразделения без проблем освоили современную радиоэлектронную технику.

Комплекс «Палантин» в 2-3 раза превосходит по возможностям российские средства РЭБ предыдущего поколения и не имеет аналогов по своим боевым возможностям ни в одной армии ведущих зарубежных государств, рассказали в министерстве.

Накануне Минобороны РФ показало, как работают гаубицы «Мста-С» по бронетехнике и укрепленным позициям украинских националистов. На опубликованных кадрах видно, как военные готовят орудие к ведению огня, а затем стреляют по вражеским целям.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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