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Минобороны показало работу гаубиц «Мста-С» по бронитехнике боевиков Украины

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Фото: Министерство обороны РФ
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Минобороны России показало, как работают гаубицы «Мста-С» по бронетехнике и укрепленным позициям украинских националистов. На опубликованных кадрах видно, как военные готовят орудие к ведению огня, а затем стреляют по вражеским целям.

152-мм самоходная гаубица «Мста-С» предназначена для поражения артиллерийских батарей, разрушения оборонительных сооружений, подавления пунктов управления, уничтожения живой силы и огневых средств, вооружения и военной техники.

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Орудие может вести огонь на дальностях до 30 км. Атака позиций противника может вестись и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой без предварительной подготовки.

Для уничтожения укрепленных позиций используются фугасные снаряды — они максимально разрушают фортификационные сооружения.

Ранее, 2 июня, Минобороны показало работу российских зенитных ракетных комплектов (ЗРК) «Фаворит» во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса этими системами военным удалось уничтожить украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

По словам командира зенитно-ракетного дивизиона, российские системы С-300ПМ2 «Фаворит» стали мощнее и удобнее в использовании. Ракеты «Фаворита» могут лететь с «нулевой скоростью», то есть фактически зависать в небе, поджидая лучшего момента для удара. Модифицированные радиолокаторы позволяют обнаружить цель на высоте от 10 до 1 тыс. м, выдать координаты командному пункту и обезопасить комплекс от низкочастотных целей.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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