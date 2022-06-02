Командир зенитно-ракетного дивизиона рассказал о модернизации системы «Фаворит»

Российские системы С-300ПМ2 «Фаворит» стали мощнее и удобнее в использовании. Об этом 2 июня рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей.

«В этой модификации выгодно увеличилась чувствительность по цели. Это всё связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Рабочие места стали для командира и офицера пуска гораздо удобнее. Одновременно до шести целей можем сопровождать и наводить по ним до 12 ракет», — передает слова Сергея Минобороны РФ.

Кроме того, ракеты «Фаворита» могут лететь с «нулевой скоростью», то есть фактически зависать в небе, поджидая лучшего момента для удара. Модифицированные радиолокаторы позволяют обнаружить цель на высоте от 10 до 1 тыс. м, выдать координаты командному пункту и обезопасить комплекс от низкочастотных целей.

Ранее в этот день в Минобороны РФ сообщили, что системы С-300ПМ2 «Фаворит» уничтожили украинские беспилотные летательные аппараты «Байрактар» TB2.

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