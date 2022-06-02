Минобороны показало кадры работы ЗРК «Фаворит» в ходе спецоперации

Минобороны 2 июня опубликовало кадры работы российских зенитных ракетных комплектов (ЗРК) «Фаворит» во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

На кадрах видно, как расчет определил два украинских беспилотника которые были уничтожены последовавшим ракетным залпом.

«В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении Вооруженных сил Украины, были взяты на сопровождение и уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны в официальном аккаунте «ВКонтакте».

Зенитная ракетная система «Фаворит» может поражать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также другие средства при атаке с воздуха.

1 июня Минобороны показало кадры работы реактивной системы залпового огня «Ураган» во время спецоперации в Донбассе.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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