Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Минобороны показало кадры работы ЗРК «Фаворит» в ходе спецоперации

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны 2 июня опубликовало кадры работы российских зенитных ракетных комплектов (ЗРК) «Фаворит» во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

На кадрах видно, как расчет определил два украинских беспилотника которые были уничтожены последовавшим ракетным залпом.

Военная спецоперация на Украине 2 июня. Онлайн-трансляция
Что происходит сегодня в ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

«В результате грамотных действий ударные дроны, находящиеся на вооружении Вооруженных сил Украины, были взяты на сопровождение и уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны в официальном аккаунте «ВКонтакте».

Зенитная ракетная система «Фаворит» может поражать самолеты, крылатые и баллистические ракеты, а также другие средства при атаке с воздуха.

1 июня Минобороны показало кадры работы реактивной системы залпового огня «Ураган» во время спецоперации в Донбассе.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022