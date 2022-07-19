В ДНР заявили о невозможности для украинских войск пользоваться беспилотниками

Военные вооруженных сил Украины (ВСУ) практически полностью лишились возможности проводить воздушную разведку беспилотниками по всей линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 19 июля, представитель Народной милиции республики.

«Подразделения РЭБ (Радиоэлектронной борьбы. — Ред.) вовремя и четко перехватывают практически все виды БПЛА украинских боевиков ближнего и среднего радиуса действия. Противник не имеет возможности вести воздушную разведку на основных направлениях», — сказал он «РИА Новости».

14 июля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировано 12 украинских беспилотников в Харьковской и Николаевской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

16 июня в «Ростехе» рассказали, что украинские боевики остались без «глаз» и «ушей» из-за использования российскими военными систем РЭБ. Отмечается, что РЭБ успешно проходят «проверку боем»: «глушат» каналы связи противника и системы наведения. Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».