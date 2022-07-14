Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) РФ во время воздушного боя сбили самолеты Су-24 и МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинский бомбардировщик Су-24 был сбит под Славянском, а истребитель МиГ-29 — неподалеку от села Троицкое в Донецкой народной республикой (ДНР), сказал он в четверг, 14 июля.

Также Конашенков отметил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) России ликвидировано 12 украинских беспилотников в Харьковской и Николаевской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

В этот же день Конашенков сообщил о потере до тысячи венных личного состава ВСУ в результате ударов Вооруженных сил РФ по ряду пунктов дислокации.

Коме того, в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что ВСУ за сутки потеряли 58 человек, а 15 украинских военных сложили оружие.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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