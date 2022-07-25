Задержанный под Херсоном украинский диверсант рассказал о своих задачах

Один из задержанных украинских диверсантов, Алексей Заграй, рассказал 25 июля корреспонденту «Известий», как поддерживал связь с украинским капитаном 3-го ранга Сергеем Кириченко, и отправился на Кинбурнский полуостров, где должен был войти в доверие к российским военнослужащим.

«Роль моя, чтобы я вошел в доверие к русским военным и местным жителям, чтобы ничего не подозревали. Я находился в охотничьем хозяйстве и скидывал сведения о российских солдатах в Очакове завербованному с позывным Шарик. Он был связным между мной и штабом в Очакове. Всю информацию, которую я увидел, я пересылал ему. Видел вооруженные силы Российской Федерации, как военные проезжали мимо охотничьего хозяйства», — сказал он.

Заграй передавал данные о количестве людей, числе машин и военной техники.

Ранее он был судим за разбой и убийство.

Как сообщил ранее 25 июля источник в спецслужбах РФ, раскрыта деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины. Она действовала на территории Кинбурнского полуострова и в акватории Днепровского лимана. По его словам, члены сети принимали, размещали и обеспечивали переправку диверсионных украинских подразделений, а также готовили серию террористических актов на объектах Министерства обороны России и гражданской критической инфраструктуры Херсонской области. Они были задержаны.

По информации источника, задержанные ранее прошли специальное обучение. Их группа была «спящей ячейкой»: в мирное время участники занимались обычной трудовой деятельностью. После того как поступил сигнал, они активизировались и стали выполнять полученные задачи.

До этого, 23 июля, стало известно, что российские правоохранители задержали жителя Херсона, который ранее был завербован разведкой вооруженных сил Украины (ВСУ). Он предоставлял украинской стороне информацию о перемещении сил российской группировки по территории Херсонской области.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».