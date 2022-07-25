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Спецслужбы РФ задержали члена украинской агентурной сети под Херсоном
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Спецслужбы РФ задержали члена украинской агентурной сети под Херсоном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские спецслужбы раскрыли деятельность агентурной сети 73-го морского центра специальных операций ВМС Украины, действовавшей на территории Кинбурнского полуострова и в акватории Днепровского лимана. Об этом сообщил источник в спецслужбах РФ 25 июля. В распоряжении «Известий» есть кадры задержания.

«Члены сети обеспечивали прием, размещение, переправку диверсионных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовили серию террористических актов на объектах Минобороны РФ и гражданской критической инфраструктуры Херсонской области», — сообщил он.

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Источник отметил, что все активные и законспирированный члены сети задержаны, участники группы дают признательные показания и активно сотрудничают с российскими специальными службами, которые уже получили сведения о каналах, формах и методах работы.

Как он уточнил, в сеть входила группа агентов, среди которых в том числе разведчики, наводчики, проводники. Они были специально обучены. Группа является «спящей ячейкой», участники которой в мирное время выполняли обычную деятельность.

После определенного сигнала ячейка активизировалась, чтобы выполнить поставленные задачи.

Один из задержанных — ранее судимый за разбой и убийство житель города Очакова Алексей Заграй. Он контактировал с капитаном третьего ранга Сергеем Кириченко, который поручил ему переправиться на Кинбурнский полуостров. Там, по его словам, он был обязан войти в доверие к военным РФ и местным жителям. Заграй отправлял в Очаков другому агенту сведения о российских военнослужащих. Другой человек проводил группы украинских военных в безопасное место.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов в Херсоне задержали мужчину, который по приказу Службы безопасности Украины рассылал спам-сообщения российским военнослужащим с призывом сдаться.

Днем ранее сообщалось о задержании жителя Херсона, который был агентом украинской разведки и предоставлял ВСУ данные о перемещении войск РФ в Херсонской области.

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