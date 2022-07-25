Британцы не захотели проводить «Евровидение-2023» вместо Украины

Проведение музыкального международного конкурса «Евровидение» в 2023 году будет стоить Великобритании больших денег, а это неуместно в текущей ситуации на фоне конфликта на Украине, подчеркнули читатели газеты Daily Express.

«Конечно, Би-би-си рады поддержать Евровидение нашими деньгами, нет, спасибо!» — написал комментатор banana.

Cardenal Mendoza возмущен тем, что у британского народа никто не поинтересовался, «хотят ли они платить за этот мусор», «поскольку Би-би-си финансируется людьми».

«Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: «Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!» — высказался пользователь под ником scary mary.

А читатель под псевдонимом Me Too отметил, что такое решение является поводом «сэкономить электроэнергию и выключить телевизор».

Ранее в понедельник стало известно о том, что Евровидение-2023 пройдет в Великобритании, а не на Украине, которая одержала победу в 2022 году, несмотря на политические заявления со сцены конкурса. Тогда организаторы сочли, что посыл украинской группы Kalush Orchestra носил якобы гуманитарный характер.

Великобритания заняла второе место в 2022 году песней Сэма Райдера Space Man. После лишения Украины права напроведение конкурса в следующем году, Киеву пообещали, что его участники автоматически пройдут в финал.