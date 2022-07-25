Центробанк повысит нормативы обязательных резервов с августа

Банк России повысит с августа нормативы обязательных резервов. По сообщению регулятора от 25 июля, это связано с условиями роста структурного профицита ликвидности и постепенной нормализации ситуации на финансовом рынке.

Так, с августа на 1 процентный пункт (до 3%) повышаются нормативы по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций. Также на 1 процентный пункт повышаются нормативы для банков с универсальной лицензией и банков с базовой лицензией. На 3 процентных пункта — для небанковских кредитных организаций, до 5%, по всем категориям резервируемых обязательств в иностранной валюте.

«Согласно графику периодов усреднения обязательных резервов на 2022 год, регулирование размера обязательных резервов за август 2022 года не предполагает перерасчет по обязательным резервам, депонированным на счетах по учету обязательных резервов. Таким образом, в результате повышения нормативов общая сумма обязательных резервов вырастет только за счет величины усреднения, а сумма обязательных резервов на счетах по учету обязательных резервов не изменится», — пояснили в Центробанке.

Новые нормативы начнут действовать с момента начала регулирования размера обязательных резервов за август текущего года. Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ для банков с базовой лицензией остаются без изменения.

В Центробанке также добавили, что с учетом ожидаемого роста структурного профицита ликвидности в дальнейшем планируется продолжить поэтапное повышение нормативов обязательных резервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ.

12 июля директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что спад в экономике страны развивается по более пологой траектории, чем ожидалось ранее. По словам финансиста, уже видны признаки стабилизации ситуации.