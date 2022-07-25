Аналитик спрогнозировал падение цен после снижения ключевой ставки

Цены на потребительском рынке продолжат падать после решения Банка России снизить ключевую ставку до 8%. Об этом 25 июля заявил аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

«За май цены производителей упали на 6,9%, а за июнь на 4,1%. Соответственно, регулятор нашел основания для продолжения цикла смягчения, хотя реальная инфляция всё еще остается высокой», — цитирует эксперта «Прайм».

По его словам, решение Центробанка связано с тем, что цены в стране падают быстрее, чем ожидал рынок.

«Инфляция по итогам мая составила 17,1%, в июне снизилась до 15,9%, а к 15 июня уже была на уровне 15,5% за год. Соответственно, Банк России решил, что цены снижаются быстрее, чем это прогнозировалось ранее», — сказал Кочетков.

Эксперт считает, что ЦБ РФ больше не сможет снижать ключевую ставку, иначе рубль сможет чрезмерно ослабнуть и вызывать новую волну инфляции.

«Снижение прогноза ставки на конец года говорит о том, что потенциал ее снижения почти исчерпан. Однако то же самое мы могли говорить перед июльским заседанием. Впрочем, в заявлении регулятора говорится о существенном вкладе курса рубля в снижение цен. Если ставка будет снижаться столь же агрессивно, то велик риск спровоцировать резкое ослабление рубля и возобновление инфляционного давления», — сказал аналитик.

Он отметил, что если инфляция будет высокой, то она не позволит государству выйти на рынок заимствований и продать ОФЗ из-за их низкой доходности.

22 июля портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист заявил «Известиям», что ключевая ставка может опуститься до 7–7,5%. По его словам, укрепление рубля, сдержанный спрос и обратная коррекция цен после скачка в марте приводят к замедлению инфляции. Вклад также вносит существенное снижение инфляционных ожиданий, которые уже достигли уровней весны 2021 года.

В тот же день председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил в разговоре с «Известиями» позитивный характер решения ЦБ. Он считает, что падение базовой ставки снизит напряженность в отношении оборотного капитала и даст каждому участнику рынка больше возможностей для решения операционных задач. Также это поможет бизнесу снизить издержки и будет способствовать развитию широкого ассортимента товаров и сохранению стабильных цен на полках, отметил он.

22 июля ЦБ понизил базовую ставку до 8% годовых, вернув ее на уровень середины 2017 года. Это стало седьмым снижением ставки с начала 2022 года. 28 февраля регулятор повысил ее с 9,5 до 20%. Ставка начала постепенно снижаться после 8 апреля.