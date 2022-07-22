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В АКОРТ назвали снижение ставки ЦБ позитивным сигналом для бизнеса и потребителей

Глава АКОРТ Караваев: снижение ставки ЦБ — позитивный сигнал для бизнеса и потребителей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Снижение ключевой ставки Банка России — несомненно, позитивный сигнал и для бизнеса, и для конечных потребителей, который поможет повысить доступность финансирования как для торговых сетей, так и для поставщиков. Об этом заявил «Известиям» председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев 22 июля.

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Ранее в пятницу ЦБ понизил ключевую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 8%. 28 февраля Центробанк повысил ставку с 9,5 до 20%. Затем она начала постепенно снижаться.

В ЦБ отмечали, что инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции.

Падение базовой ставки снизит напряженность в отношении оборотного капитала и даст каждому участнику рынка больше возможностей для решения операционных задач, считает Караваев. Также это поможет бизнесу снизить издержки и будет способствовать развитию широкого ассортимента товаров и сохранению стабильных цен на полках, отметил он.

«В целом снижение ставки повысит надежность экономики торговли, даст возможность привлекать ресурсы для импортозамещения как товаров, так и технологий. Снижение ставки по программам потребительского кредитования поможет активизировать платежеспособный спрос, особенно в отношении товаров длительного пользования», — заключил эксперт.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков заявил «Известиям», что решение снизить ключевую ставку является логичным шагом, необходимым для возвращения банков к нормальной кредитной активности. По его словам, целесообразно продолжить снижение ставки. Депутат полагает, что рынок рассчитывает на возврат ключевой ставки к уровням, которые позволят банкам кредитовать экономику по ставкам не выше 10%.

По словам управляющего партнера ГК ARAVANA Сергея Ускова, в результате снижения ставки кредитные продукты станут более доступными, что является хорошим сигналом для экономики.

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