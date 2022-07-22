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К концу года ключевая ставка ЦБ может снизиться до 7–7,5%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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К концу 2022 года ключевую ставку ЦБ могут опустить до уровня 7–7,5%. Такой прогноз «Известиям» озвучил портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Евгений Жорнист.

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Центральный банк понизил ключевую ставку на 150 базисных пунктов, до 8%. Это заметно больше, чем ждали мы или большинство экспертов: рыночный консенсус склонялся к снижению только до 9%, сказал он.

«По-видимому, ЦБ решил действовать на опережение. Как пишет регулятор, денежно-кредитные условия пока всё еще остаются жесткими, а кредитная активность — низкой. Если сейчас снизить ставку сильнее, это позволит быстрее помочь экономике и снизит необходимость в более резких шагах в будущем», — полагает Жорнист.

Тем более что снижающаяся инфляция это позволяет: укрепление рубля, сдержанный спрос и обратная коррекция цен после скачка в марте приводят к замедлению инфляции. Вклад также вносит существенное снижение инфляционных ожиданий, которые уже достигли уровней весны 2021 года. Это позволило ЦБ снова снизить прогноз по инфляции на этот год — до 12–15%, добавил эксперт.

По его словам, более резкое повышение ставки сейчас увеличивает вероятность пауз на будущих заседаниях. ЦБ в сегодняшнем релизе, например, вернулся к формулировке о том, что будет «оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки». Впрочем, он также прогнозирует, что до конца года ставка будет составлять в среднем 7,4–8%.

«Регулятор всё же видит пространство для смягчения денежно-кредитных условий, просто теперь оно будет более плавным и, возможно, с интервалами. Не удивимся, если увидим ключевую ставку на уровне 7–7,5% к концу года», — сказал Жорнист.

Также он отметил, что рынок решение ЦБ удивило — это видно по котировкам. Доходности облигаций снижаются по всей кривой, особенно сильно в длинных выпусках: доходность самого длинного выпуска ОФЗ в ответ на сообщение ЦБ снизилась на 0,2 процентного пункта, до 8,7% (хотя потом немного скорректировалась). При этом доходности наиболее коротких выпусков ОФЗ еще до публикации решения ЦБ достигли 7,5% — видимо, кто-то из участников рынка всё же ждал сильного снижения ставки. Мы также ждем, что долгосрочно ставки облигаций продолжат снижаться вслед за ключевой.

Ставки по кредитам также должны снизиться. А вот ставки по депозитам, скорее всего, отреагируют слабо: средняя максимальная ставка вкладов в топ-10 банков по размеру средств населения и так составляет 7,65%, заключил эксперт.

Ранее в этот день Банк России понизил ключевую ставку до 8% годовых. Таким образом, она была снижена сразу на 1,5 процентного пункта (п.п.), достигнув уровня середины 2017 года.

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