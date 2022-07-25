Директоров школ и главврачей впервые обяжут декларировать расходы

Минтруд России разработал антикоррупционные поправки в российское законодательство, призванные ужесточить контроль за расходами, в том числе, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Об этом в понедельник, 25 июля, пишет РБК со ссылкой на соответствующий законопроект.

Ведомство планирует обязать директоров школ, главврачей больниц и поликлиник, заведующих детскими садами и других руководителей государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах.

Кроме того, руководителей планируют обязать отчитываться о расходах супругов и несовершеннолетних детей.

Отмечается, что нововведение может затронуть до 206,6 тысячи россиян.

В действующем законодательстве под расходами должностных лиц понимаются крупные сделки, совершенные в течение одного года, например, приобретение имущества, автомобилей, ценных бумаг, цифровых валют. Обязательному декларированию они подлежат при условии, что сумма расходов по одной сделке или сумма трат по всем совершенным за год сделкам превышает общий доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года.

Минтруд предлагает дополнить сам список сделок, подлежащих декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. Законопроект расширяет его на взятие и погашение кредитов, а также на все сделки, которые предусматривают рассрочку платежа, в том числе приобретение имущества и рефинансирование кредитов.

Сейчас руководители госучреждений обязаны декларировать только доходы и имущества, а также отчитываться об обязательствах имущественного характера.

Соответствующий законопроект глава ведомства Антон Котяков вынес на рассмотрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По итогам заседания 19 июля документ был поддержан Свое согласование также дали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.

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25 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон». В нем отмечается, что система введена в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

В декабре 2021 года Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.