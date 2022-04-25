Путин подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон»

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, подписал указ о государственной информсистеме против коррупции «Посейдон». Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«В системе «Посейдон» содержится информация, предоставляемая в случаях и порядке, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также информация о соблюдении (несоблюдении) ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, лицами, на которых распространены такие ограничения, запреты и требования, в том числе персональные данные этих лиц», — говорится в документе.

Отмечается, что система введена в целях повышения эффективности деятельности по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

Координатором системы будет администрация президента, а оператором — Федеральная служба охраны (ФСО).

Министерство труда и социальной защиты РФ будет оказывать методическую и консультационную поддержку по вопросам использования системы.

12 января Путин назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений. Российский лидер подчеркнул, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей.

9 декабря прошлого в МВД заявили, что финансово-кредитная сфера является одной из наиболее подверженных коррупционным проявлениям. При этом также к сферам, в которых наблюдается высокий уровень коррупции, относится потребительский рынок, деятельность органов власти, управление и строительство.

Тогда же глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за девять месяцев 2021 года ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей. По его словам, число уголовных дел о коррупции в текущем году выросло на 15%.