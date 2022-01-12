Путин назвал приоритетной задачей прокуратуры борьбу с коррупцией

Президент России Владимир Путин назвал приоритетными задачами прокуратуры борьбу с коррупцией и экстремизмом и другими видами преступлений. Также он указал на необходимость эффективнее использовать представленные полномочия.

«Именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой. И надо эффективнее использовать представленные вам широкие полномочия на всех этапах: от профилактики и выявления преступлений до поддержания обвинений в суде, действовать грамотно, твердо, последовательно», — указал президент в ходе торжественного заседания, посвященного 300-летию со дня образования органов прокуратуры.

Российский лидер подчеркнул, что прокуроры в своей работе должны ориентироваться прежде всего на людей.

«Рассчитываю, что вы будете решать поставленные задачи еще более оперативно и качественно, а главным ценностным ориентиром для вас всегда неизменно будут служить порядок и справедливость, защита человека, его прав, свобод и законных интересов», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры. Глава государства обратил внимание на то, что в настоящий момент прокуратура как единая централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также в надзоре за своевременным исполнением Конституции РФ и законов.

Путин выразил уверенность в том, что работники и ветераны органов прокуратуры «впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо народа России».