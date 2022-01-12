Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры. Об этом сообщила 12 января пресс-служба Кремля.

«Все прошедшие годы прокуратура выполняет высокую миссию — твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества. Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству», — говорится в поздравлении.

Глава государства обратил внимание на то, что в настоящий момент прокуратура как единая централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также в надзоре за своевременным исполнением Конституции РФ и законов. Путин выразил уверенность в том, что работники и ветераны органов прокуратуры «впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо народа России».

Ранее в этот день генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег и ветеранов с 300-летием со дня образования органов прокуратуры. Краснов указал, что органы прокуратуры являются «надежной опорой российской государственности» и впредь будут эффективно отстаивать интересы России, ее граждан и общества.

20 декабря Краснов во время визита в ОАЭ обсудил со своим арабским коллегой Хамадом Сейфом Аль-Шамси вопросы сотрудничества и взаимопонимания в сфере правоохраны. Кроме того, стороны обговорили подписание меморандума о взаимопонимании между генпрокуратурами РФ и ОАЭ. Документ предусматривает в рамках юрисдикции и дружественных отношений взаимодействие между ведомствами двух государств.