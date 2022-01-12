Прямой эфир
Общество
Жириновский предсказал эвакуацию миллионов жителей США в Сибирь
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Красноярском крае
Происшествия
Более 90 школ в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщений о минировании
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в частном доме в Приморье
Мир
На Украине призвали ускорить вступление в НАТО после событий в Казахстане
Мир
Посол Антонов призвал США отказаться от агрессивной риторики в адрес Москвы
Общество
За год число случаев мошенничества в России выросло на 6,5%
Экономика
Диспетчеры заявили об угрозе безопасности полетов из-за сокращений
Мир
Казахстанская фондовая биржа возобновила валютные торги
Общество
Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания

Путин поздравил работников и ветеранов прокуратуры с 300-летием ее создания

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием создания в России органов прокуратуры. Об этом сообщила 12 января пресс-служба Кремля.

«Все прошедшие годы прокуратура выполняет высокую миссию — твердо отстаивает верховенство Закона, правовые устои государства и общества. Сменявшие друг друга эпохи вносили свои коррективы в деятельность прокурорского корпуса, но его лучших представителей неизменно отличали компетентность, принципиальность, верность долгу, стремление честно служить Отечеству», — говорится в поздравлении.

Прокурора добавят: в МФЦ окажут юридическую помощь гражданам
В обновленных центрах помогут подать заявление в суд, выдадут электронные паспорта и cоберут биометрию

Глава государства обратил внимание на то, что в настоящий момент прокуратура как единая централизованная система играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан, а также в надзоре за своевременным исполнением Конституции РФ и законов. Путин выразил уверенность в том, что работники и ветераны органов прокуратуры «впредь будут достойно решать ответственные задачи на благо народа России».

Ранее в этот день генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил коллег и ветеранов с 300-летием со дня образования органов прокуратуры. Краснов указал, что органы прокуратуры являются «надежной опорой российской государственности» и впредь будут эффективно отстаивать интересы России, ее граждан и общества.

20 декабря Краснов во время визита в ОАЭ обсудил со своим арабским коллегой Хамадом Сейфом Аль-Шамси вопросы сотрудничества и взаимопонимания в сфере правоохраны. Кроме того, стороны обговорили подписание меморандума о взаимопонимании между генпрокуратурами РФ и ОАЭ. Документ предусматривает в рамках юрисдикции и дружественных отношений взаимодействие между ведомствами двух государств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022