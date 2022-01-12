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Генпрокурор РФ поздравил коллег с 300-летием органов прокуратуры

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в среду, 12 января, поздравил коллег и ветеранов с 300-летием со дня образования органов прокуратуры.

Глава ведомства напомнил, что 12 января 1722 года российский император Петр I своим указом учредил прокуратуру. Он подчеркнул, что благодаря реформам Петра Великого Россия заявила о себе как о сильной мировой державе, а прокуратура способствовала продвижению реформ и служила гарантом исполнения указов императора.

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Кроме того, Краснов обратил внимание на важности роли ветеранов ведомства. Он заверил, что заложенное ими «сохраняется и преумножается нынешним поколением прокурорских работников».

«Как не раз подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, прокуратура должна оставаться оком государства за соблюдением интересов граждан и страны в целом. И в этот праздничный день мне особенно приятно отметить, что заслуги работников прокуратуры достойно признаны и оценены на самом высоком государственном уровне», — отметил генпрокурор.

В заключении Краснов указал, что органы прокуратуры являются «надежной опорой российской государственности» и впредь будут эффективно отстаивать интересы России, ее граждан и общества.

Ранее, 20 декабря, Игорь Краснов во время визита в ОАЭ обсудил со своим арабским коллегой Хамадом Сейфом Аль-Шамси вопросы сотрудничества и взаимопонимания в сфере правоохраны. Кроме того, стороны обговорили подписание меморандума о взаимопонимании между генпрокуратурами РФ и ОАЭ. Документ предусматривает в рамках юрисдикции и дружественных отношений взаимодействие между ведомствами двух государств.

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