Генпрокурор РФ Краснов прибыл с рабочим визитом в ОАЭ

Генпрокурор России Игорь Краснов 19 декабря прибыл с рабочим визитом в ОАЭ. В аэропорту Дубая Краснова встречали генпрокурор ОАЭ Хамад Сейф Аль-Шамси и чрезвычайный и полномочный посол РФ в стране Тимур Забиров.

Краснов выразил благодарность за теплый прием и поздравил коллег с 50-летием со дня основания Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Генпрокуроры посетили «Экспо-2020» — мероприятие предваряет серию официальных переговоров. Краснов и Аль-Шамси оценил российский павильон выставки как один из самых впечатляющих и высокотехнологичных.

В понедельник, 20 декабря, пройдут встречи генпрокуроров на официальном уровне, а также ряд других переговоров, где будут обсуждаться вопросы сотрудничества и взаимопонимания в сфере правоохраны.

Кроме того, стороны обсудят подписание меморандума о взаимопонимании между генпрокуратурами РФ и ОАЭ. Документ предусматривает в рамках юрисдикции и дружественных отношений взаимодействие между ведомствами двух государств.

Ранее, 15 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия развивает сотрудничество со всеми арабскими странами. Он отметил, что между государствами налажены тесные экономические связи, а также реализуются проекты в энергетике, авиастроении, освоении космоса и других высокотехнологичных областях.