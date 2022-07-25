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Лабораторный модуль «Вэньтянь» состыковался с орбитальной станцией КНР

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Фото: CGTN
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Лабораторный модуль «Вэньтянь» в понедельник, 25 июля, состыковался с китайской орбитальной станцией. Онлайн-трансляцию вел телеканал CGTN.

С прицелом на Луну
Считается, что вскоре большая часть ресурсов, необходимых человечеству, будет добываться из космоса.

Ракета Long March-5B Y3 стартовала в 14:22 по пекинскому времени (09:22 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. Примерно через восемь минут лабораторный модуль отделился и вышел на заданную орбиту.

По данным управления программы пилотируемых полетов КНР (CMSA), стыковка произошла в 03:13 25 июля (22:13 мск 24 июля). Модуль присоединился к переднему порту базового модуля «Тяньхэ». Теперь трем действующим членам экипажа станции предстоит освоить новое доступное пространство.

«Вэньтянь» (в переводе с китайского — «вопросы к небу») на сегодняшний день является самым большим космическим аппаратом, запущенным КНР. Он весит порядка 20 т. Длина около 18 м сравнима с высотой шестиэтажного здания.

В основном модуль будет использоваться как лаборатория для проведения биологических исследований. Также в нем имеются три спальные зоны, кухня и санитарный узел. Это позволит размещать на станции до шести космонавтов во время смены экипажа.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что на орбитальную станцию «Тяньгун» отправился китайский космический корабль «Шэньчжоу-14» с тремя членами экипажа на борту. Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2F» с китайскими космонавтами на борту состоялся на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу на северо-западе Китая.

Экипаж «Шэньчжоу-14» пробудет на орбитальной станции «Тяньгун» шесть месяцев и станет уже третьим на борту китайской космической станции.

Космическая станция «Тяньгун», известная также как Китайская космическая станция, — посещаемый орбитальный космический аппарат, размещенный на низкой околоземной орбите на высоте от 340 до 450 км над поверхностью Земли, который используется Китайским национальным космическим управлением для осуществления исследовательской деятельности в космосе.

Лабораторный модуль «Вэньтянь» является экспериментальным модулем №1 китайской модульной орбитальной станции «Тяньгун». Модуль может использоваться как рабочее и жилое пространство, командный отсек и в качестве убежища.

Планируется, что пристыковывать модуль к базовому модулю «Тяньхэ», а также тестировать шлюзовую камеру и манипулятор будет экипаж корабля «Шэньчжоу-14».

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