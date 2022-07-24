В Госдуме предупредили НАТО об имиджевых проблемах из-за Украины

У вооруженных сил стран Североатлантического альянса (НАТО) могут возникнуть имиджевые проблемы из-за ситуации на Украине. Об этом заявил 24 июля член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Депутат указал, что начавшиеся в Соединенных Штатах отказы добровольцев идти в армию затронут и страны НАТО.

«Самое страшное для армии США и стран альянса в имиджевом плане и в вопросе обороноспособности, еще впереди», — передает РИА «Новости» слова парламентария.

Он также выразил мнение, что имиджевые потери армий США и сил НАТО вырастут, когда специальная военная операция РФ на Украине «приобретет окончательные контуры».

Депутат добавил, что проблемы коснутся «территориально ближайших» к РФ стран.

Ранее, 24 июля, обозреватель The American Conservative Эдвард Чанг написал, что Вооруженные силы США испытывают острый недобор в призывниках. По его словам, неудачи американских властей вынудили их бороться с обвинениями в некомпетентности и излишней политизации.

20 июля агентство Associated Press сообщило, что министерство обороны США намерено сократить численность армии в связи с беспрецедентной нехваткой новобранцев. За два с половиной месяца до конца финансового года, оканчивающегося в сентябре, в армию набрали только 50% от требующегося количества в 60 тыс. солдат.

30 июня также сообщалось, что ВС США столкнулись с проблемой серьезного недобора новобранцев — острее всего этот вопрос стоит для армии и военно-воздушных сил.