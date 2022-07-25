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В сети «Вкусно – и точка» появятся аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри»

Глава «Вкусно — и точка» анонсировал появление аналогов «Биг Мака» и «Макфлурри»
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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В меню сети ресторанов быстрого питания «Вкусно – и точка», которая заменила ушедший с российского рынка McDonald's, добавят аналоги таких блюд, как «Биг Мак» и «Макфлурри». Об этом сообщил в беседе с РБК гендиректор новой сети Олег Пароев.

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Изначально в меню ресторанов «Вкусно — и точка» были включены позиции, похожие на ассортимент ушедшей сети. Однако «Биг Мак» и «Макфлурри» в меню «Вкусно — и точка» не было.

Сейчас Пароев пообещал, что, несмотря на замену ингредиентов соуса в бургере и технологии производства десерта, аналоги «Биг Мака» и «Макфлурри» по вкусу не будут отличаться от оригиналов

«И у нас есть определенные сложности. Не сложности, а, я бы сказал, «интересная задача» по тому, как заменить этот соус, используя другие ингредиенты. Но тот продукт, который мы видели, внешне, по вкусу практически не будет, я думаю, отличаться от классического «Биг Мака», — отметил гендиректор сети.

По словам собеседника РБК, в изготовлении «Макфлурри» используется собственная технология McDonald's — флурринг или «проворачивание ложки в мороженом», которую во «Вкусно – и точка» применять не могут. Однако он выразил надежду, что потребители оценят и абсолютно не заметят разницы, кроме названия, с тем продуктом, к которому они привыкли.

Также по словам гендиректора, в меню сети ресторанов быстрого питания добавят аналоги детского обеда с игрушкой. Сейчас, как объяснил Пароев, непросто заключать договоры франшизы на использование образов героев мультфильмов, но у сети уже есть план, как порадовать маленьких гостей.

В целом гендиректор назвал задачей новой сети возвращение привычного посетителям меню. Он уточнил, что сеть является полноценным преемником ушедшего McDonald's с такими же высокими стандартами качества, вкусной продукцией и атмосферой.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's после того, как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

8 июля в открывающихся ресторанах «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картофелем фри: его не будет до осени 2022 года. Как объяснили во «Вкусно — и точка», проблемы с картошкой фри возникли в связи с отказом крупнейших зарубежных производителей поставлять в Россию свою продукцию.

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