Зоологи предупредили о начале свадебных игрищ медведей на Байкале

Биологи объяснили, почему в июле нельзя переходить тропу медведям. В этом месяце, самом теплом в году, у животных проходят свадебные игрища. Самок ищут взрослые самцы, и в период гона им лучше не попадаться.

Старший научный сотрудник «Заповедного Подлеморья» Геннадий Янкус рассказал ИА IrkutskMedia, что, согласно наблюдениям зоологов и охотников, «медвежьи свадьбы» каждый год проходят примерно в одних и тех же местах.

От взрослых медведей стараются держаться подальше молодые самцы и самки с детенышами. Медвежата даже боятся запаха взрослого хищника, отметил специалист.

23 июля сообщалось, что жители Петропавловска-Камчатского во дворе дома увидели медвежонка, отбившегося от матери. Они решили помочь зверю, так как он не мог спуститься вниз самостоятельно. На место инцидента вызвали специалистов, они попытались снять его с дерева. Однако медвежонку это не понравилось, он начал рычать, после чего упал с высоты и убежал.