Польский боец ММА Томаш Валентек был ликвидирован на Украине. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщает польская федерация ММА.

«Мы с огромной скорбью узнали о смерти Томка, который как польский доброволец воевал в «Интернациональном легионе» обороны Украины и погиб там», — говорится на странице организации в Twitter.

Представители властей Польши пока не прокомментировали появившееся сообщение.

Валентек выступал в любительских турнирах ММА. В 2021 году он одержал победу на Втором турнире ММА в Гливице.

Днем ранее Politico сообщило, что канадец, гражданин Швеции и еще два наемника из США погибли в результате танковой атаки со стороны ВС РФ в восточной части Донецкой Народной Республики (ДНР). Мужчины входили в состав сил специальных операций территориальной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Подразделение базировалось недалеко от Северска.

21 июля в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России уничтожили свыше 600 украинских боевиков в Одесской области, среди которых 120 иностранных наемников. В результате атаки по пункту временной дислокации ВСУ на территории овощной базы в Николаеве было уничтожено более 320 националистов.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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