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Ранее транспортировавшие иранскую нефть танкеры начали перевозки нефти из РФ

Bloomberg: танкеры, ранее перевозившие иранскую нефть, начали транспортировать нефть из РФ
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Танкеры, ранее перевозившие иранскую нефть, совершили уже 16 рейсов с российской нефтью и нефтепродуктами. Об этом 22 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на аналитические данные отраслевого оператора Vortexa.

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В них говорится об 11 судах компаний, которые работают в таком режиме еще с апреля и уже приобрели опыт перевозки нефти в условиях санкций.

Как отметил аналитик рынка сырой нефти Армен Азизян, большинство танкеров, перевозящих российскую нефть, относятся к классу Aframax, емкость которых составляет около 730 тыс. баррелей. Однако в находящемся под санкциями флоте есть и более крупные танкеры, способные перевозить до 2 млн баррелей топлива.

«По мере того, как всё больше грузоотправителей и страховщиков отказываются от перевозки российской нефти после начала <специальной операции по защите Донбасса>, оставшиеся танкеры, всё еще готовые заключать такие деликатные сделки, могут взимать более высокие цены», — указало агентство.

В первой половине июля поставки нефти азиатским покупателям в танкерах позволили России вновь поднять объемы экспорта нефти до 250 тыс. баррелей в сутки в первой половине июля, тогда как в апреле экспортировалось всего 80 тыс. баррелей в сутки.

20 июля сообщалось, что Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, в июне импорт российской нефти в Китай составил 7,29 млн т, что на 10% выше, чем в год назад. В мае Москва поставила Пекину 8,42 млн т.

До этого, 6 июня, британская газета The Independent заявила, что после введения частичного нефтяного эмбарго Евросоюзом перевозки нефти из России удвоились, в частности в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что ограничения вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит все рестрикции.

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