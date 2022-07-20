Россия второй месяц подряд сохраняет лидерство по поставкам нефти в Китай

Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом 20 июля сообщает Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

В июне импорт российской нефти в Китай составил 7,29 млн т, что на 10% выше, чем в год назад. В мае Москва поставила Пекину 8,42 млн т.

Из Саудовской Аравии Китай получил 5,06 млн т нефти, что на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает «Газета.ру», с января импорт нефти из РФ в КНР составил 41,3 млн т, то есть на 4% выше, чем в 2021 году. Тем не менее этот объем поставок меньше, чем объемы импорта Саудовской Аравии, которая за тот период отправила Пекину 43,3 млн т.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай, импорт в мае вырос на 55% по сравнению с годом ранее. Отмечалось, что китайская нефтеперерабатывающая компания Sinopec и трейдер Zhenhua Oil «активизировали закупку более дешевой российской нефти» и поставки из Ирана и Венесуэлы, при этом сократив покупку нефти из Западной Африки и Бразилии.

До этого, 6 июня, британская газета The Independent заявила, что после введения частичного нефтяного эмбарго Евросоюзом перевозки нефти из России удвоились, в частности в Индию и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.

2 июня страны ЕС согласовали шестой пакет санкций против России. В него входит в том числе и поэтапный отказ стран союза от импорта российской нефти, перевозимой по морю, — в течение шести месяцев, нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. К концу года союз рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.

Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Отмечалось, что ограничения вредят прежде всего жителям самих стран Евросоюза, а Россия «достойно» выдержит все рестрикции.