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ВСУ обстреляли ГЭС в Херсонской области из американской системы HIMARS

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Обстрел Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) под городом Новая Каховка в Херсонской области велся со стороны Украины из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 24 июля заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

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«Инфраструктура повреждена ракетами Соединенных Штатов», — сказал он «РИА Новости», уточнив, что речь идет именно о HIMARS.

По словам главы района, украинские войска целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.

«Это террор против мирного населения», — добавил Леонтьев.

Ранее в этот день замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что по Каховской ГЭС и по мосту через реку Ингулец в селе Дарьевка стреляли. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) успешно отразила большинство снарядов, однако есть попадания по Дарьевскому мосту.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по району Каховской ГЭС по меньшей мере семь снарядов.

Также ВСУ атаковали этот объект 18 июля. Последствия тогда показал военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Херсонская область была освобождена в ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которую Москва начала 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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