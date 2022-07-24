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Правительство РФ расширило список недружественных стран
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Правительство РФ расширило список недружественных стран

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В список недружественных по отношению к России стран вошли Багамы, а также формально не входящие в состав Великобритании владения британской короны: острова Гернси и Мэн. Об этом 24 июля сообщила пресс-служба правительства РФ.

Уточняется, что Гернси и Мэн поддержали введенные Соединенным королевством антироссийские санкции, а Багамские острова запретили операции с Банком России, Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Отмечается, что документ утвержден для реализации указа президента РФ Владимира Путина «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами», согласно которому граждане РФ и компании, само государство, регионы и муниципалитеты, имеющие валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из перечня недружественных стран, смогут расплатиться по ним в рублях.

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