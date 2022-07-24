Два человека погибли во время бури в Польше. Известно, что пожилую женщину насмерть придавило упавшее дерево, подробности о второй жертве пока неизвестны. Непогода обрушилась на центр и юго-восток страны, передает телеканал «Известия». Сильный ветер повредил крыши многих домов, 36 тыс. граждан Польши остались без электричества. Из опасных районов эвакуировали 409 человек.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.