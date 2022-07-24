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В ГИБДД повысят удобство выдачи людям водительских удостоверений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Подсистема программного обеспечения Госавтоинспекции «Витрина данных ГИБДД» может повысить удобство выдачи водительских удостоверений. Об этом в воскресенье, 24 июля, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

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В ведомстве напомнили, что сейчас ресурс позволяет людям получить сведения, которые содержатся в государственном реестре транспортных средств, на портале «Госуслуги».

«Сведения о водительских удостоверениях также необходимы для реализации возможности водителям транспортных средств использовать электронные документы, что в перспективе повысит качество жизни граждан и удобство получения государственных услуг по выдаче водительских удостоверений», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что «Витрина данных ГИБДД» позволяет хранить сведения, формирующиеся в банках данных ведомства, а также предоставлять их потребителям.

Ранее, 30 июня, начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников сообщил, что до конца 2022 года в России планируется запуск электронных водительских удостоверений.

До этого, 24 июня, сообщалось, что с 1 июля в РФ начнет работу интернет-база данных о злостных нарушителях правил дорожного движения «Витрина данных ГИБДД».

Уточняется, что «Витрина данных» даст возможность проверять, как часто водители нарушают правила и лишали ли их когда-либо прав. Это затронет каршеринговые компании, агрегаторы такси и другие организации, допускающие людей к управлению машинами. В базу внесут всех нарушителей — как граждан РФ, так и иностранцев.

О том, что в России заработает открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения, сообщалось в 2020 году.

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