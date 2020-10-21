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В России появится открытая база данных нарушителей ПДД

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В России 2021 году заработает открытая цифровая платформа ГИБДД с информацией о злостных нарушителях правил дорожного движения. Об этом 21 октября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД РФ.

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«На площадке МВД России совместно с Минкомсвязью создается витрина данных ГИБДД (открытая цифровая платформа). Завершение работ по ее созданию запланировано на начало 2021 года», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что ранее в ГИБДД сообщали, что с помощью нового сервиса транспортные компании смогут проверять своих водителей на наличие нарушений правил дорожного движения и лишение водительских прав.

При этом в цифровой платформе будут хранится сведения обо всех нарушителях — как россиянах, так и иностранцах.

29 июля сообщалось, что Министерство промышленности и торговли России планирует до конца 2020 года разработать «концепцию внедрения в массовое потребление» алкозамков — приборов, которые могут блокировать зажигание при выявлении паров алкоголя в выдохе водителя.

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