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Блинкен осудил удар по порту Одессы

Госсекретарь Блинкен возложил ответственность за удар по порту Одессы на Россию
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Фото: Global Look Press
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Ответственность за удар по порту Одессы лежит на России. Об этом в субботу, 23 июля, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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«Соединенные Штаты [Америки] решительно осуждают сегодняшнее нападение России на Одесский порт», — написал он в Twitter.

Как отметил госсекретарь, это подрывает усилия по обеспечению продовольствием голодающих и доверие к обязательствам России относительно сделки по экспорту украинского зерна.

Ранее в этот день министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Россия не имеет отношения к обстрелу порта Одессы.

Глава нацобороны отметил, что накануне его ведомство контактировало с Россией по этому вопросу и Москва уведомила Анкару о своей непричастности к случившемуся в порту украинского города.

В субботу в местных Telegram-каналах Одессы появилась информация о том, что по объекту в городе нанесены ракетные удары, в результате которых якобы загорелся морской порт.

Ранее, 21 июля, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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