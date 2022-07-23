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Глава минобороны Турции заявил о непричастности России к обстрелу порта Одессы

Министр обороны Турции Акар заявил, что Россия не имеет отношения к удару по порту Одессы
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Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth
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Россия не имеет отношения к обстрелу порта Одессы. Об этом заявил 23 июля министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

В Запорожской области анонсировали начало подготовки к референдуму о вхождении в состав РФ. Онлайн спецоперации 23 июля
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Глава нацобороны отметил, что накануне его ведомство контактировало с Россией по этому вопросу и Москва уведомила Анкару о своей непричастности к случившемуся в порту украинского города.

«Было заявлено, что она не имеет никакого отношения к нападению. Они тщательно расследуют инцидент», — сообщил министр в Twitter.

В субботу в местных Telegram-каналах Одессы появилась информация о том, что по объекту в городе нанесены ракетные удары, в результате которых якобы загорелся морской порт.

Ранее, 21 июля, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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