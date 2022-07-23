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В Сети сообщили об обстреле объектов ВСУ в Одессе

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Фото: ТАСС/Константин Сазончик
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В субботу по объекту в Одессе нанесли ракетные удары. Об этом 23 июля сообщили местные Telegram-каналы.

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Судя по одному из фото, горит городской порт.

Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук со ссылкой на украинских военнослужащих из оперативного командования «Юг» утверждает, что РФ атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». По его словам, две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны, две попали в объекты инфраструктуры порта.

Информации от Минобороны РФ по этой теме на данный момент нет.

Ранее, 21 июля, официальный представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков заявил, что в результате удара 16 июля высокоточным оружием по пункту временной дислокации националистов в центре отдыха «Империя» в селе Константиновка Одесской области ликвидировано более 600 боевиков, в том числе до 120 иностранных наемников.

Россия начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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