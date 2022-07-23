В Херсоне показали использованные диверсантами для слежки камеры

Корреспонденту «Известий» Ивану Литомину показали камеры видеонаблюдения, которые использовали диверсанты, завербованные украинской разведкой, для слежки за перемещениями военных в Херсоне.

Как узнал корреспондент, одна из главных камер была закреплена на трубе Херсонского машиностроительного завода. Просматривать перемещения техники можно было через удаленный доступ.

«Эта камера с дистанционным управлением, купольная. Позволяет снимать изображение на тысячу градусов вокруг себя. С оптическим зумом, то есть позволяет видеть объекты на удаление друг от друга. Управлялась дистанционно», — объяснил «Известиям» военный.

По его словам, наблюдение могло вестись из любой точки мира, «даже в Австралии».

В настоящий момент военные сняли и демонтировали камеры, которые были установлены в городе для слежки за передвижениями военных.

Ранее в воскресенье российские правоохранительные органы задержали жителя Херсона, который, по их данным, являлся агентом украинской разведки и предоставлял вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о перемещении войск РФ в Херсонской области. Передача данных херсонцем велась с данных камер системы видеонаблюдения.

В этот же день стало известно, что в отношении бывшего сотрудника ОБСЕ от Луганской Народной Республики (ЛНР) возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК ЛНР о государственной измене. Мужчина был завербован резидентом Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США на Украине. Установлено, что он передавал сведения закрытого характера в военной сфере представителям иностранных спецслужб, действуя в ущерб безопасности ЛНР.

Также 23 июля сообщалось, что подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации по защите населения Донбасса добывают информацию о местоположении позиций ВСУ для последующего их уничтожения. По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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