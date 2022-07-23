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Российский спецназ обнаружил замаскированные позиции ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Подразделения специального назначения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации по защите населения Донбасса добывают информацию о местоположении позиций ВСУ для последующего их уничтожения. Минобороны РФ показало кадры обнаружения опорных пунктов подразделений украинских военных.

В ходе выполнения задачи по вскрытию замаскированных позиций ВСУ группа специального назначения провела разведывательно-поисковые действия за линией соприкосновения с противником.

При выдвижении в район проведения разведывательно-поисковых действий группа обнаружила передовой дозор украинских националистов, который прикрывал основные позиции замаскированного опорного пункта и позиций с техникой.

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«Производили разведывательно-поисковые действия и уткнулись на так называемый «секрет» противника, около трех человек. Противник уничтожен, координаты данного квадрата переданы артиллеристам», — отметил командир группы спецназа Андрей.

Он подчеркнул, что разведка должна работать бесшумно за исключением тех случаев, когда происходит внезапная встреча с противником.

После короткого контакта с передовым «секретом» противника группа отошла на безопасное расстояние, уточнила координаты местоположения скопления живой силы и танков противника и навела огонь артиллерии.

Группа спецназа, в состав которой вошли разведчики, снайперы, инженеры, специалисты связи и военные медики, вышла в район предположительного стояния и дневки танковых подразделений ВСУ.

«В данный момент мы работаем в лесном массиве, наблюдение сводится к нулю. Моя задача как снайпера: веду прикрытии группы при проведении разведывательно-поисковых действий. Также веду разведку, выявляю различные приоритетные цели и уничтожаю их», — рассказал снайпер.

По результатам работы группы специального назначения Западного военного округа по позициям ВСУ был нанесен точный артиллерийский удар.

22 июля украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что ежедневные потери военных Вооруженных сил Украины в ходе специальной военной операции по защите Донбасса составляют 30 человек убитыми и еще 250 ранеными.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.

Ранее, 19 июля, командир батареи Александр Прошин отметил, что подразделения ЛНР рассказал, что артиллерийские подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики наносят удары по позициям вооруженных сил Украины (ВСУ) на светлодарском направлении. Отмечалось, что окружение украинской группировки в районе Углегорской ТЭС в Светлодарске завершается.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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