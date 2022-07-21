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ПВО России сбили украинский вертолет Ми-8 и пять беспилотников

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили украинский вертолет Ми-8 в Николаевской области и пять беспилотных летательных аппаратов в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Об этом в четверг, 21 июля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты вертолет Ми-8 Воздушных сил Украины в районе Первомайское Николаевской области, а также пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Дементиевка, Песчаное Харьковской области, Енакиево и Макеевка Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в районе Краматорска ДНР.

Ранее, 19 июля, сообщалось, что российские ПВО перехватили баллистические ракеты «Точка-У» в Херсонской и Харьковской областях. Помимо этого средства противовоздушной обороны за сутки сбили украинский вертолет Ми-24 в районе Покровского Донецкой Народной Республики и четыре беспилотника в районах населенных пунктов Песчаное, Петропавловка, Топольское и Изюм Харьковской области.

В тот же день замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе усиливают систему ПВО в связи с участившимися ударами со стороны украинских военных.

По данным Минобороны на 21 июля, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 260 самолетов, 144 вертолета, 1577 беспилотных летательных аппаратов, 356 зенитных ракетных комплексов, 4135 танков и других боевых бронированных машин, 762 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3174 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 4413 единиц специальной военной автомобильной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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